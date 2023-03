AZ Alkmaar, Pavlidis: «Non ci aspettavamo la vittoria dell’andata»

Le parole dell’attaccante dell’AZ Alkmaar, Pavlidis, in conferenza stampa della sfida di Conference League con la Lazio

Vangelis Pavlidis, attaccante dell’AZ Alkmaar, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Lazio nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League:

GARA – «Certamente sarà complicata. Anche la Lazio avrà grandi aspettative, abbiamo vinto all’andata, ma il 2-1 dell’andata non conta più niente. Giocheremo per vincere».

VITTORIA DELL’ ANDATA – «No, ce l’aspettavamo. In campionato e in Europa giochiamo un bel calcio, comunque domani sarà difficile, è una nuova partita che inizia dallo 0-0. Forse sì, eravamo nervosi, la Lazio ci pressava molto, poi abbiamo cominciato a giocare meglio».

LAZIO – «La Lazio sarà più pronta rispetto alla settimana scorsa, sarà forse ancora più difficile, ora sanno come giochiamo. Lo stadio sarà esaurito, non vediamo l’ora di giocare. Quest’anno siamo più pronti rispetto all’anno scorso in Europa, lo dimostreremo».

ASPETTI TATTICI – «La Lazio verrà qui per vincere, ci presseranno, ma non sappiamo bene come giocheranno. Guardiamo a noi stessi. Dobbiamo evitare l’inizio visto all’Olimpico».

