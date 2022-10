L’AZ Alkmaar è prima in Eredivisie ed è ancora imbattuta come il Manchester City in Inghilterra e il Real Madrid Spagna

Prendete la classifica dell’Eredivisie e rimane di stucco. Ajax, Feyenoord e Psv tutte e tre all’inseguimento di un AZ che oltre ogni pronostico è imbattuta e prima in solitaria. Quasi un’anomalia per il calcio olandese. La squadra di Alkmaar – che in bacheca vanta appena due Eredivisie – non era da sola al comando dall’annata 2013/14 quando era allenata da Dick Advocaat. Nove anni fa. Domenica contro l’Utrecht ha continuato la sua marcia: vittoria per 2-1 e testa del campionato tenuta saldamente nelle proprie mani.

A rendere il tutto ancora più clamoroso sono due dati. Il primo riguarda il valore della rosa. Transfermarkt alla mano, l’AZ è quarta in questa speciale classifica e il divario con le big è decisamente ampio. Per intenderci il valore della rosa dell’Ajax è di 295,80 milioni, quello del PSV di 218 milioni e il Feyenoord di 136 milioni. E l’AZ? Tanto tanto meno, appena 71,80 milioni. La squadra di Pascal Jansen sta dimostrando che se ben costruita, una squadra può creare pericoli a chiunque.

A dimostrazione dell’ottimo lavoro della squadra di Alkmaar c’è il secondo dato: in campionato nelle prime otto partite non ha mai perso e il trend è ancora più positivo se si estende a tutte le partite giocate in stagione. L’Az non perde da 14 partite, da quell’unica (e del tutto indolore) sconfitta contro il Dundee United nei preliminari di Conference League.

Non era per niente scontato un risultato del genere, però. Jansen ha dovuto affrontare diversi problemi. Tanti gli infortuni in stagione, l’ultimo cronologicamente parlando quello di Martins Indi, che ha finito la stagione. In mezzo gli stop di giocatori molto importanti come Pavlidis ed Evjen, così come quello di Midtsjo. In estate poi c’era anche stato l’addio di Wijndal, che è andato all’Ajax. L’AZ però la soluzione per superare le difficoltà ce l’ha sempre in casa. L’esempio perfetto è l’ex Milan Kerkez. Il 2003 ha raccolto da subito l’eredità di Wijndal e non l’ha mai fatto rimpiangere, anzi. Due gol segnati in campionato e sei assist in Europa. Non male per un ragazzino alla prime armi. Come lui anche Van Brederode, decisivo contro l’Utrecht con un colpo da biliardo. Ragazzo classe 2003 e già al secondo gol in stagione.

Loro sono tra i vari giovani valorizzati da Jansen e la certezza è che con il passare del tempo il valore della rosa aumenterà proprio grazie al suo lavoro. Ora il sogno è tenere il primo posto in classifica. Tenere testa alle big sarà dura, ma la squadra di Alkmaar vuole sognare con i suoi giovani. D’altronde in rosa sono solamente in due i trentenni (Martins Indi e Jordy Clasie), poi largo alla line verde. Uno sguardo al futuro l’AZ ce l’ha sempre avuto, adesso però vale la pena guardare anche al presente.