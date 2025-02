Az-Galatasaray: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’AFAS Stadium andrà in scena la sfida di Europa League Az-Galatasaray: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’AFAS Stadium di Alkmaar si giocherà la gara valevole per l’andata del playoff di Europa League tra Az-Galatasaray. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, Wolfe; Clasie, Koopmeiners; Addai, Mijnans, Lahdo; Parrott. Allenatore: Martens.

Galatasaray: Muslera; Ayhan, Cuesta, Bardakci, Kutlu; Sara, Demirbay; Sallai, Mertens, Yilmaz; Morata. Allenatore: Borku.

Orario e dove vederla in tv

Az-Galatasaray si gioca alle ore 21:00 di giovedì 13 febbraio per l’andata del playoff di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.