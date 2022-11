Roberto Baggio si racconta a “Vite – L’arte del possibile”: LIVE le dichiarazioni

Roberto Baggio si racconta a “Vite – L’arte del possibile”: le dichiarazioni dell’ex Divin Codino a Giuseppe De Bellis

Roberto Baggio rompe il silenzio. L’ex Divin Codino, tra i simboli del calcio italiano anni ’90, si racconta a Sky TG 24 nel format “Vite – L’arte del possibile” di Giuseppe De Bellis. Calcionews24 segue LIVE la sua intervista.

CARRIERA – Sapevo che un giorno sarebbe finita. Credo tutto ruoti intorno a quello che decidiamo di essere. Diventiamo grandi persone se affrontiamo le difficoltà, se lottiamo per essere noi stessi. Ho sempre cercato di farlo e credo di averlo trasmesso in tutto.

AEREO CON IL SUO NOME – Non succede tutti i giorni, ma devo dire che mi fa felice. So che questo aereo può portare a casa tanti italiani che vivono all’estero.

LEGAME CON L’ITALIA – Dipende forse dalla semplicità con cui ho vissuto, anche se ho avuto la fortuna di essere al centro dell’attenzione per un periodo. Forse questo ha colpito un po’ le persone.

L’AMORE DEGLI ITALIANI – C’è sempre stato grande affetto da parte della gente anche magari quando ero avversario. Ho avuto la fortuna di far parte della Nazionale e questo ha aiutato molto. I risultati ottenuti a cavallo degli anni 90 hanno lasciato il segno. Credo sia una delle cause.

ESSERE UN SIMBOLO – Ho sempre vissuto questo periodo in maniera molto semplice. Non mi sono mai sentito un simbolo, ho sempre cercato di vivere in maniera serena sapendo che sarebbe finita e che sarebbe rimasto quello che ho lasciato. Il fatto che in tanti ricordano di me vuol dire che ho toccato il cuore delle persone.

VENETO E ARGENTINA – Sono legato alla mia terra, è una cosa normale. Vieni da lì come la tua famiglia, ho passato un sacco di anni lì. Noi siamo così, non c’è nulla da fare. Legame con l’Argentina? E’ una terra scoperta nel 91′ con mio padre, mio fratello e mio suocero. Con una banda di familiari. Ci ha rapiti, è una terra meravigliosa dove riscopri un rapporto con la natura che difficilmente trovi da altre parti.

SE FOSSE NATO IN UN ALTRO POSTO – Non so se sarei stato lo stesso. Dopo la carriera che ho avuto mi viene facile parlare, ma credo una persona debba sempre lottare per essere se stessa. Credo di averlo sempre trasmesso.

PERSONE PIU’ INFLUENTI – La famiglia in generale, i miei genitori e i loro valori. Poi sta a te circondarti di persone che hanno le tue stesse idee e che ti siano di supporto. Ruota attorno a chi decidi di essere. Con mio padre abbiamo avuto momenti difficili perchè succede quando ad una certa età vedi la vita in maniera particolare. Poi con una famiglia e i figli cambia la visione delle cose.

I FIGLI – Mi hanno dato e mi danno un amore infinito. Il poter vivere cose insieme è una delle gioie della vita.

GIOIE E DOLORI – Forse entrambe sono importanti, ma gestire il dolore ti fa crescere. E’ inevitabile, possiamo diventare grande persone se non ci lasciamo sviare da altro. Questo è il sale della vita di tutti. Senza difficoltà non capiamo il nostro valore.

PRIMO ED ULTIMO INFORTUNIO – Il primo a 18 anni è stato molto pesante. Non ho giocato per quasi due anni, ma poi a quell’età non hai ancora capito nulla. Fai fatica. E’ difficile, ci sono cose che in determinate età ti possono segnare. Ho avuto la fortuna che ho avuto i momenti difficili ma avevo un gran desiderio di tornare a giocare e sono andato oltre tutto.