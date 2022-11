La Serbia degli 11 “italiani” giocherà contro il Bahrain in amichevole venerdì, il match è visibile gratuitamente in streaming su Mola

La Serbia degli “italiani” affronta il Bahrain in amichevole in preparazione del mondiale in Qatar, il match è in diretta streaming su Mola. Tra i 23 convocati dal commissario tecnico Dragan Stojkovic, figurano ben 11 giocatori che militano in squadre di Serie A. In particolare, 3 di questi giocano nel Torino: il portiere Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic. Seguono Kostic e Vlahovic della Juventus, Milenkovic e Jovic della Fiorentina, Ilic e Lazovic dell’Hellas Verona, il “sergente” Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Djuricic della Sampdoria.

In Qatar, la nazionale serba giocherà nel difficile girone G, in cui, oltre al favoritissimo Brasile, ci sono la sempre ostica Svizzera e il Camerun di Onana e Zambo-Anguissa. Per i serbi, il test amichevole contro il Bahrain sarà una prova generale in vista dell’esordio al mondiale contro la nazionale brasiliana. Il fischio d’inizio della partita del Bahrain National Stadium di Riffa è fissato alle 17:00 (ore italiane) di venerdì 18 novembre. Il match è disponibile gratuitamente in diretta su Mola, previa registrazione gratuita, con la telecronaca di Matteo Nigra (QUI il link della partita).