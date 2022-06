Bale torna in Galles? Il Cardiff attende una risposta dall’attaccante

Gareth Bale potrebbe fare ritorno in Galles: il Cardiff attende una risposta dall’attaccante sul possibile trasferimento

Come riferito da Wales Online, il Cardiff è in attesa di una risposta da Gareth Bale per un possibile tesseramento del giocatore.

Lo stesso 33enne avrebbe già visitato le strutture del club, oltre ad aver avuto contatti diretti con il tecnico della formazione gallese. Attesa a giorni la decisioni, con l’attaccante in cerca di un club che gli permetta di conquistarsi la chiamata per i Mondiali.