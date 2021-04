Genoa, Ballardini: «100 gare, emozione forte. Difficile con la Fiorentina»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, parla alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblu

100 GARE COL GENOA – «Sono felice, è un’emozione forte ma ogni partita lo è stata. Spero che lo sia anche in futuro. Ci sono tante gare che porto nel cuore, per tutto quello che è successo da quando sono arrivato la prima volta fatico a ricordare qualcosa in particolare».

FIORENTINA – «La partita contro la Fiorentina me la immagino difficilissima, così come tutte le altre del campionato. Ho iniziato la stagione una sola volta al Genoa ed è stata la miglior partenza degli ultimi anni, con 12 punti in 7 partite. Il cambio in panchina della Fiorentina? A prescindere dall’allenatore è una realtà molto importante quella viola, con una rosa forte. Abbiamo visto le partite con Prandelli ma studiato anche quelle con Iachini a inizio stagione. Sono contento di aver avuto tanti giocatori durante la sosta ma dispiace che qualcuno non sia andato in Nazionale. Siamo contenti dei nostri attaccanti, sono ragazzi seri e che si impegnano. Destro e Scamacca hanno grande qualità, è una fortuna avere giocatori bravi e capaci».