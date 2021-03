Genoa, Ballardini: «Roma? Una bella prova. Nel derby è mancata una cosa»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma: ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoblu

CONTRO LA ROMA – «Una gara molto bella da disputare perché giochi contro una squadra che ha uno spessore tecnico notevole, è una prova bella da affrontare perché se non sei al meglio come squadra, se non fai tutte le cose fatte bene sia in fase difensiva che offensiva, loro sono bravissimi a sottolineare l’errore che tu commetti».

SQUADRA DOPO IL DERBY – «Il Genoa ha fatto una bella partita. Mancava un protagonista, il pubblico, che dà quella spinta in più. Il derby ci ha lasciato la bella prestazione, mi pare che la squadra stia bene e dopo il derby già si pensava al match di domenica».

ROMA GRANDE CON LE PICCOLE – «La Roma secondo me ha fatto gran belle partite anche contro le sue pari, anche se non è stata premiata dal risultato. Le piccole e le medie provano a giocare con la Roma però se tu non sei così bravi nell’affrontarli loro ti mettono in grossa difficoltà».