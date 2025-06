Ballotta a Juventusnews24: «Confermare Tudor la scelta giusta; A Perin hanno messo un’etichetta da secondo, non ha mai avuto l’occasione di giocarsela alla pari»

Le parole dell’ex portiere Marco Ballotta in esclusiva a Juventusnews24.com: «Tudor non è l’ultimo arrivato, giusto riconfermarlo»

L’ex portiere Marco Ballotta ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: di seguito le sue parole sui bianconeri.

Crede che confermare Igor Tudor sia stata la scelta corretta?

«Io mi trovo d’accordo anche se si è vociferata per tanti giorni la volontà di cambiare. L’obiettivo l’ha raggiunto, ha dato un senso alla squadra: credo che sia stato giusto farlo lavorare. Non è l’ultimo arrivato: bisogna adesso capire che tipo di calciomercato vorrà fare la squadra. Sicuramente è un allenatore molto ambizioso».

Lasciar partire Mattia Perin è una scelta che condivide?

«A Perin hanno messo un’etichetta, quella del secondo portiere. In passato è successo anche a me. Io sono sempre stato del parere che sia affidabilissimo: non è mai partito alla pari, sempre un gradino sotto il primo portiere. Lui non ha mai avuto la possibilità di dimostrare fino in fondo il suo valore da portiere titolare, prima di lasciarlo partire ci penserei due volte».

