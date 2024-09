Balotelli, l'attaccante: «Sono PRONTO per la SERIE A»

Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan tra le altre, è tornato a parlare del suo futuro e i suoi desideri

Mario Balotelli è stato Intervistato da SportMediaset per parlare di futuro, rivelando qual è la sua ambizione.

LE PAROLE- «Sto bene, sono tranquillo. Ho ricevuto offerte dall’estero, ne ho ancora, ma il mio desiderio è quello di restare in Italia dove per il momento non ho ricevuto nulla. In Serie A? Lo spero, spero ci sia questa occasione, sono pronto»