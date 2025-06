Balotelli torna in campo: con Okocha e lo youtuber KSI in una partita di Baller League

Mario Balotelli torna in campo: in attesa di scoprire il suo futuro giocherà in una partita tra leggende contro content creator

Mario Balotelli torna sotto i riflettori: l’ex attaccante di Inter e Milan parteciperà alla spettacolare sfida “Legends vs Creators” della Baller League UK, in programma all’O2 Arena di Londra. L’evento, che chiuderà la stagione con un mix di calcio e intrattenimento, vedrà il 34enne italiano capitanare la squadra delle leggende, affiancato dall’icona nigeriana Jay-Jay Okocha, celebre per il suo stile di gioco spettacolare.

Dall’altra parte del campo ci sarà una formazione di creator digitali capitanata da KSI, celebrità di YouTube, pugile e presidente della lega, insieme al content creator Chunkz. La partita sarà il culmine di una serata ricca di eventi, che includerà anche le semifinali della Baller League tra le prime quattro classificate della stagione. Tra queste, spiccano Deportrio — squadra allenata da Micah Richards, Gary Lineker e Alan Shearer, al momento in vetta — e Yanited, guidata dal creator Angry Ginge.

In scadenza di contratto con il Genoa, Balotelli sfrutterà questa occasione per tornare sotto i riflettori in attesa di decidere la prossima destinazione, con la MLS nel mirino.