Balotelli Sion, è già finita l’avventura dell’attaccante in Svizzera? I media parlano di un possibile ritorno in Italia

Come riferito dalla stampa svizzera, Mario Balotelli potrebbe lasciare il Sion già a gennaio.

In Svizzera l’avventura dell’attaccante non è partita bene e molti sono i rumors che lo vorrebbero in procinto di fare ritorno in Italia.