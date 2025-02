Balzarini: «Scudetto? Vedremo, però mi sta stupendo molto il rendimento di quella big dopo l'anno scorso» - Calcio News 24

Giovanni Balzarini, inviato Juve per Mediaset, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul campionato di Serie A soffermandosi su una squadra

A JuventusNews24, l’inviato bianconero Giovanni Balzarini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla Serie A soffermandosi su una squadra.

LE PAROLE – «Il Bologna, non pensavo che Italiano riuscisse ad ottenere questi risultati dopo la stagione fantastica di Thiago Motta. Lui sta andando, credo, anche oltre Thiago Motta – non come piazzamento in classifica, ma mancano ancora dodici giornate – ma credo anche come modo di giocare, come gradimento. L’attuale allenatore della Juventus ha fatto un capolavoro l’anno scorso, il fatto che lo possa ripetere addirittura Italiano mi fa dire che la squadra più interessante, se vogliamo, la sorpresa vera di questo campionato è il Bologna».