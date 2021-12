Bandinelli: «Il gol alla Fiorentina uno dei momenti più emozionanti dell’andata»

Filippo Bandinelli, centrocampista dell’Empoli, ha parlato a Il Corriere Fiorentino tracciando un bilancio dopo il girone d’andata

GARE MIGLIORI – «Le due partite contro Juventus e Napoli rimarranno nella storia dell’Empoli e nella nostra testa per la soddisfazione di aver vinto contro squadre così forti. Poi il derby in casa è stata la partita sicuramente più emozionante, perché siamo riusciti a fare due gol nel finale e ribaltare il risultato. Ci tenevamo tanto a fare risultato e a dare una gioia ai nostri tifosi».

GOL A LAZIO E FIORENTINA – «Due gol per me fondamentali. Il primo, purtroppo, non ha portato risultato, quindi è stato meno rilevante rispetto a quello segnato nel derby con la Fiorentina che ha portato alla vittoria perché, ripeto, quella era una partita delicata e ci tenevamo a far bene per gioire insieme ai nostri tifosi nel nostro stadio. Quindi quello è stato un gol davvero importante. Rimarrà uno dei momenti per me più emozionanti di questo girone d’andata».

RICORDI ALLA FIORENTINA – «Ho fatto tutto il settore giovanile nella Fiorentina, c’ho passato tutta la mia infanzia, quindi ho tutti bellissimi ricordi. Quello viola e quello azzurro sono due settori giovanili molto simili, perché tengono a far crescere bene i giovani e cercare di portarli in prima squadra. Entrambe le squadre sono un esempio per tante altre società. Giocare a Empoli, per me, è un orgoglio, anche perché questa società sta diventando sempre di più un punto di riferimento».