Baraclough (CT Irlanda del Nord): «L’Italia può vincere il Mondiale»

Ian Baraclough, Commissario Tecnico dell’Irlanda del Nord, ha rilasciato un’intervista alla vigilia dell’impegno contro l’Italia. Le sue parole

Ian Baraclough, Commissario Tecnico dell’Irlanda del Nord, ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport alla vigilia dell’impegno contro l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022.

ITALIA – «Roberto ha svolto un ottimo lavoro. Può lottare per vincere l’Europeo quest’estate e, se porterà l’Italia al Mondiale, gli azzurri faranno parte del gruppo di cinque-sei squadre candidate al successo finale».

CARATTERISTICHE – «Abbiamo un ottimo mix di giovani e giocatori di esperienza, come Jonny Evans e Steven Davis. Non abbiamo superstar, ma un gruppo unito, solido, compatto. I miei calciatori sono orgogliosi di rappresentare l’Irlanda del Nord e le motivazioni nello sport sono fondamentali. Se dovessimo riuscire nell’impresa di qualificarci, avremo l’opportunità di scrivere una pagina di storia. Abbiamo il vantaggio di non avvertire la pressione».