Barcellona, altri guai per la squadra blaugrana: cosa è successo a quel giocatore? - Calcio News 24

Barcellona, confermato l’infortunio di Pedri. Si preannuncia un grande e lungo stop fisico

Il Barcellona ha confermato ufficialmente un nuovo infortunio per il suo centrocampista Pedri. Il giocatore, già escluso per la partita di Liga contro l’Elche di domenica prossima, dovrà affrontare un periodo di stop ben più lungo. Pedri soffre di una «rottura del bicipite femorale distale della gamba sinistra», e si prevede che resterà ai box per diverse settimane.

Un’assenza pesantissima per Flick e De la Fuente

La lesione di Pedri rappresenta un peso forte per Hansi Flick. Il centrocampista canario non solo era il calciatore blaugrana più in forma, ma è anche il principale responsabile del gioco della squadra insieme a Frenkie de Jong. La sua importanza è identica anche nella nazionale spagnola di Luis de la Fuente, dove occupa la stessa posizione del Barcellona.

L’impatto della sua assenza sarà immediato e si farà sentire nelle prossime sfide del Barça: oltre all’Elche in Liga, Pedri salterà le trasferte a Bruges e Vigo contro il Club Bruges e il Celta. Non potrà neanche rispondere alla convocazione della nazionale spagnola per le partite contro Georgia (15 novembre) e Turchia (18 novembre). Al rientro dalla sosta, ci saranno Barcellona-Athletic Bilbao (22 novembre) e Chelsea-Barcellona (25 novembre, match che difficilmente vedrà il suo rientro).

Una striscia interrotta dopo 49 partite

Il peso specifico di Pedri sia nel Barça che nella nazionale spagnola è dimostrato dalla sua incredibile serie di 49 partite consecutive giocate. L’ultima volta che si era perso un incontro risale al 26 gennaio 2025 e non fu per infortunio, ma per una gastroenterite che lo escluse dalla sfida contro il Valencia nella 21ª giornata della scorsa stagione.

Questo nuovo stop è un duro colpo per il Barcellona, che perde un elemento chiave nel momento in cui la squadra sta cercando di trovare una propria identità sotto la guida di Flick. La speranza è che l’evoluzione della lesione sia favorevole e che il giovane talento possa tornare in campo al più presto per guidare il centrocampo blaugrana e della Roja.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A