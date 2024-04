Barcellona, Araujo: «Gundogan? Ho codici e valori da rispettare»

Ronald Araujo, difensore del Barcellona, ha risposto alle dichiarazioni di Gundogan dopo la partita con il PSG

Se la partita non è stata facile da gestire, il Barcellona ha avuto difficoltà anche nel post-gara. Le dichiarazioni di Gundogan su Araujo, dando pubblicamente la colpa al compagno per l’espulsione, non sono passate inosservate e lo stesso difensore uruguaiano ha replicato.

GUNDOGAN – «Preferisco tenere per me quello che penso delle dichiarazioni di Gündogan. Ho dei codici e dei valori che vanno rispettati»