Barcellona Atletico Madrid termina a reti inviolate: i Colchoneros restano a +2, ma occhio al Real

Termina 0-0 il big match del Camp Nou tra Barcellona e Atletico Madrid. I Colchoneros restano così a +2 sui blaugrana

Resta tutto aperto in Liga, ma il Barcellona spreca un’importante occasione per portarsi al primo posto. Al Camp Nou è andato infatti in scena il big match contro l’Atletico Madrid capolista, con il risultato che è rimasto fisso sullo 0-0.

Restano così 2 i punti di vantaggio dei Colchoneros sui blaugrana, ma ora la squadra di Simeone dovrà fare attenzione al Real Madrid. I Blancos, infatti, battendo il Siviglia raggiungerebbero proprio l’Atletico a 77 punti.