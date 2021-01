Martin Braithwaite vuole restare al Barcellona e non teme l’arrivo di altri attaccanti. Ecco le parole del centravanti danese

L’attaccante danese del Barcellona, Martin Braithwaite, ha parlato a TV3 del suo futuro.

«Non c’è alcuna possibilità che lasci il Barça a gennaio, così come a fine stagione. Il prossimo anno continuerò a lottare qui per i miei obiettivi. In questa stagione abbiamo la possibilità di vincere tanti titoli e questa è la mia ambizione, mi sveglio e lavoro ogni giorno per questo. Non penso a nient’altro se non a vincere questi trofei. Mi piace che il Barcellona cerchi altri giocatori sul mercato. Ciò non mi fa paura, ma mi motiva ancora di più».