Barcellona: come Setien rivoluzionerà la fase difensiva

Setien probabilmente trasformerà la fase difensiva del Barcellona. L’ex Betis vuole un calcio diverso da quello di Valverde

Anche per le caratteristiche dei propri giocatori, il Barcellona di Valverde non estremizzava il pressing alto. Anzi, ogni tanto si accettavano prolungate fasi di attesa. Al contrario, Setien vuole un costante controllo della palla e una riconquista immediata.

Sarà interessante vedere come coniugherà questi due aspetti. Paradossalmente, l’infortunio di un Suarez (che dava un contributo molto basso in fase di non possesso) fisicamente meno prestante di un tempo può essere un’occasione: si può costruire una squadra più intensa e coraggiosa nel pressing