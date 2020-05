Barcellona, De Jong: «Non mi sento pronto di giocare»

Frenkie De Jong, centrocampista del Barcellona, è intervenuto per analizzare il momento del calcio spagnolo

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, è intervenuto durante la ripresa dei campionati. Ecco le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport:

«Mi mancavano gli allenamenti. Non ci vedevamo da due o tre mesi e siamo già felici solo per il fatto di poterci rivedere tra compagni e staff di nuovo. Devo dire che tornare al campo è stato molto bello. Ma ancora non mi vedo in campo per un’intera partita, certo, ci rimangono ancora alcune settimane prima di tornare a giocare ma spero che presto potremo giocare ed allenarci insieme».