Barcellona, l'ammutinamento dello spogliatoio in difesa di Ter Stegen: «È il nostro capitano, ci guida lui». La dirigenza prova a scaricare il portiere tedesco, ma la squadra si schiera compatta. Le parole di Gavi e De Jong - Calcio News 24

Barcellona, l’ammutinamento dello spogliatoio dopo le polemiche su Ter Stegen. Ecco cosa è successo

Una vera e propria rivolta, un ammutinamento dello spogliatoio contro le decisioni della dirigenza. In casa Barcellona è scoppiato il caso Marc-André ter Stegen. Come riportato dalla stampa – un pezzo interessante c’è su Footmercato, il club, alle prese con i soliti problemi finanziari, starebbe cercando di usare il recente infortunio del portiere tedesco per non registrarlo in Liga nella prima parte di stagione, liberando così massa salariale. Non solo: la dirigenza starebbe anche valutando di togliergli la fascia di capitano, accusandolo di aver anteposto i suoi interessi personali a quelli della squadra.

Una mossa che ha provocato la reazione durissima e compatta di tutto lo spogliatoio, che non accetta questa impostazione. Mentre il portiere è a Barcellona per iniziare la convalescenza dopo un’operazione alla schiena, i suoi compagni, dalla tournée in Asia, hanno fatto quadrato attorno a lui, sfidando apertamente il club.

A parlare per primo è stato il giovane Gavi: «Marc è una leggenda del club e dobbiamo rispettarlo. Al suo ritorno vedremo, ma quello che è certo è che è il nostro primo capitano». Sulla stessa linea anche il difensore Pau Cubarsí: «È il nostro capitano, colui che ci guida e il nostro principale sostenitore. Speriamo che resti con noi».

Ma il sostegno è arrivato anche dai veterani. Frenkie de Jong, uno dei vice-capitani, è stato categorico: «Per me, Marc è il capitano della squadra, come la scorsa stagione. Io lo sostengo e, da quello che so, anche tutta la squadra lo fa». Gli ha fatto eco Ferran Torres: «Non so se ci sarà un voto, ma per la sua esperienza e per gli anni che ha passato qui, penso che Ter Stegen sarà il capitano». Un messaggio unanime che mette la dirigenza con le spalle al muro, costretta ora a spegnere un incendio che ha acceso da sola rischiando di fare un bell’autogol.