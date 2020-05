Barcellona, è ufficiale: domani le visite prima della ripresa degli allenamenti

Il Barcellona prende posizione con un comunicato ufficiale: da domani test medici per i calciatori

Domani, mercoledì 6 maggio, sarà un giorno cruciale in Spagna in vista della ripresa degli allenamenti. Nel frattempo il Barcellona ha diramato un comunicato ufficiale, annunciando le visite mediche per i suoi calciatori.

Dopo l’ok da parte della Federazione Spagnola la prima squadra tornerà alla Ciutat Esportiva per sottoporsi ai vari test medici, propedeutici al ritorno in campo, nel centro sportivo, con sedute individuali.