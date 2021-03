Barcellona, entro domani serve la garanzia di 124,6 milioni: la situazione

Sono ore caldissime in casa Barcellona: Joan Laporta dovrà presentare entro domani a LaLiga la garanzia di 124,6 milioni di euro

Ore caldissime in casa Barcellona. Come riporta Mundo Deportivo il presidente eletto Joan Laporta dovrà entro domani presentare a LaLiga la garanzia di 124,6 milioni di euro per poter iniziare ufficialmente il suo mandato.

Nel caso essa non dovesse essere presentata sarà necessario indire nuove elezioni. Il tempo corre ed è necessario trovare investitori in grado di raccogliere la cifra. Domani si saprà sicuramente qualcosa di più preciso.