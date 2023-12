Barcellona Femminile, Bonmatì: «I premi individuali non arrivano senza un grande lavoro collettivo»

Aitana Bonmatì, centrocampista del Barcellona e della Spagna femminile, ha mandato un videomessaggio durante la cerimonia del Golden Boy

PAROLE – «Grazie per il Golden Player Woman. Come sapete non posso essere presente al galà oggi, ho un impegno internazionale con la Nazionale, ma ci tenevo a ringraziarvi per questo premio. Dico sempre che i premi individuali non arrivano senza un grande lavoro collettivo, ho avuto la grande fortuna di vincere quest’anno la Champions League con il Barcellona e il Mondiale con la Spagna, devo tutto alle mie colleghe e allo staff con cui ho condiviso questi anni e tutti quelli che verranno».