Barcellona, Ferran Torres lancia la sfida al Napoli: «Non finisce qui»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esterno del Barcellona Ferran Torres ha lanciato sui social la sfida al Napoli

Ferran Torres è stato l’autore del gol del pareggio, dal dischetto, nel match del Camp Nou tra il Barcellona e il Napoli. Ma lo spagnolo è stato anche protagonista in negativo con diverse occasioni sprecate.

Sui social, però, l’ex City non si dà per vinto e lancia la sfida agli azzurri in vista del ritorno di Europa League: «Non finisce qui. Lo sforzo finisce sempre per dare risultati». Ha scritto Ferran Torres su Twitter.