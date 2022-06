Finisce l’avventura di Dani Alves con il Barcellona. Il terzino brasiliano sperava in un rinnovo per arrivare preparato al Mondiale

Arrivano i titoli di coda per la seconda avventura di Dani Alves al Barcellona. Come riportato da Fabrizio Romano, il terzino brasiliano sperava di discutere un accordo a breve termine per prepararsi al Mondiale.

Il Barcellona però ha scelto di lasciare andare Dani Alves a parametro zero.