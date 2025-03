Barcellona, Flick: «Szczesny fantastico, ma c’è una brutta notizia. Paghiamo tanto per vincere, ora…»

Le parole di Hans Flick, allenatore del Barcellona, dopo la vittoria nel recupero di LaLiga contro l’Osasuna. Tutti i dettagli

Hans Flick ha parlato nel post partita di Barcellona-Osasuna, terminata 3-0. L’allenatore tedesco ha esaltato ancora una volta l’ex Juve Szczesny.

MIGLIOR MOMENTO – «Sì, è un grande momento. Mancano 10 partite, siamo a tre punti dalla seconda…».

DANI OLMO – «È infortunato e, con questo calendario, in due settimane si possono perdere molte partite. La situazione non era facile, non era il miglior momento per giocare. Abbiamo pagato aver giocato con l’infortunio di Olmo e me ne vado con questo sapore amaro. Credo che oggi abbiamo sfruttato al massimo la situazione in cui ci troviamo. Non era il giorno più appropriato per giocare dopo la pausa. Non era il momento giusto, ma abbiamo ottenuto tre punti in più. L’infortunio non è positivo, non sappiamo quanto tempo starà fuori, ma due o tre settimane… il prezzo per questi tre punti è molto elevato».

SZCZESNY – «È un giocatore molto esperto e la sua personalità è fantastica per la squadra. È molto tranquillo, molto concentrato. È davvero fantastico poter contare su di lui».