Barcellona, salgono le quote di Flick per il post Xavi

Barcellona, Hansi Flick è il principale candidato per prendere il posto di Xavi sulla panchina blaugrana dopo il suo addio

A fine stagione il Barcellona saluterà Xavi in panchina dopo la sua decisione di lasciare i blaugrana e, per il futuro, crescono le quotazioni di Hansi Flick. Il tecnico tedesco, come riportato da Foot Mercato, avrebbe incontrato con il suo nuovo agente la dirigenza catalana.

Oltre a lui gli altri possibili candidati sarebbero Roberto De Zerbi, Mikel Arteta, Rafa Marquez e Imanol Alguacil. A Laporta però piace il profilo vincente del tedesco, con due Bundesliga e una Champions League.