Barcellona, il Camp Nou cambia pelle: diventerà un centro di vaccinazione anti-Covid

Al termine del campionato, il Camp Nou si trasformerà in un centro di vaccinazione contro il Covid-19

La Liga sta per terminare, con Atletico Madrid e Real Madrid che si stanno giocando il campionato punto a punto. Non ce l’ha fatta a restare attaccato al treno il Barcellona che si appresta quindi a chiudere la stagione al terzo posto.

I blaugrana, però, attendono la fine del campionato per un motivo. Come riportato da El Chiringuito, infatti, dal 27 maggio il Camp Nou, stadio del club catalano, cambierà pelle e si trasformerà in un centro di vaccinazione anti Covid-19.