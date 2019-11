Barcellona: il lavoro difensivo che Valverde chiede a Griezmann

Non si sta ancora vedendo un grande Griezmann a Barcellona. Valverde gli chiede molto in fase difensiva

Il Barcellona è reduce da un brutto crollo in casa del Levante che compromette ulteriormente la posizione di Valverde. Per il momento, Griezmann non sta ancora ingranando al cento per cento, la sua posizione a sinistra sembra che lo limiti.

Inoltre, Valverde chiede al francese un lavoro difensivo tutt’altro che banale. Se Messi e Suarez sono quasi sollevati da compiti difensivi, l’ex Atletico Madrid ripiega molto di più, fa il quarto di sinistra. Inoltre, effettua spesso lunghi ripiegamenti all’indietro, come per esempio nella slide sopra. Nonostante la generosità in non possesso, non stiamo ancora vedendo il miglior Griezmann a Barcellona.