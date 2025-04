Barcellona Inter, Marotta conferma Inzaghi: «Come possiamo rinunciarci? Queata Inter è in primis merito suo»

Giuseppe Marotta, presidente e ad dell’Inter, ha parlato prima della semifinale di Champions League di stasera sul campo del Barcellona a Sky Sport, dando piena fiducia a Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri.

PAROLE – «Sono una coppia in simbiosi perfetta, peccato che quest’anno abbiamo potuto vederli poco insieme. Sono però due giocatori di grande valore che si integrano bene, Thuram non è al meglio della forma ma la sua presenza è importante».

SAPORE DELLA PARTITA – «L’importante è essere presenti in questo contesto, sono rimaste 4 squadre in Champions e nio ci siamo. Non vogliamo fare le comparse ma i protagonisti, oggi è il primo tempo e l’importante è rimanere in partita e non perdere la quadra contro un avversario talentuoso. La nostra squadra può fare una bella partita».

ALLENATORE – «Di Inzaghi non bisogna guardare le settimane ma gli anni. Sono stati straordinari per il club ed è merito suo, come fare a rinunciarci? In questo mondo tutto brucia velocemente e invece qui abbiamo creato un gruppo solido in cui la sua presenza si fa sentire».

MERCATO – «Più che di rivoluzione parlerei di evoluzione. Il nostro processo evolutivo è partito anni fa, tenendo conto anche di grandi difficoltà economiche. Abbiamo fatto di ogni necessità virtù mettendo insieme una parte sportiva di livello e qualità, con meriti in primis all’allenatore. Ci troviamo davanti a un finale di stagione in cui i ricavi saranno aumentati: questo ci inorgoglisce, ma nello sport è determinante vincere. Vogliamo investire su profili che possano rappresentare un patrimonio presente e futuro. Senza magari gli svincolati dall’ingaggio alto. Fermo restando che questo gruppo però è già un punto di partenza».

Marotta è poi intervenuto anche su Prime Video, parlando dell’importanza dell’appuntamento e di come in Spagna hanno descritto l’Inter alla vigilia del match.

PARTITA – «Questo è un appuntamento importante, nella competizione più importante, sono convinto che faremo una bella prestazione. Ho visto tanta motivazione negli occhi dei ragazzi, è questo quello che serve contro una squadra talentuosa come non mai»

GESTIONE – «La mia è problematica, a quella dei giocatori ci penserà l’allenatore che è molto bravo. C’è consapevolezza perché questi momenti li abbiamo già vissuti, l’importane è stare in partita»

IN SPAGNA “CAPOLAVORO INTER” – «Il nostro è un semplice modello dato anche dalle necessità, Inzaghi in questo trend positivo ha avuto un ruolo determinante. Tutti insieme abbiamo costruito un percorso molto importante».