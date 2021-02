Barcellona, Jordi Alba ci crede: «Possiamo lottare per la Liga»

Jordi Alba ha parlato degli obiettivi in campionato del Barcellona

Jordi Alba, terzino del Barcellona, ai microfoni di Movistar+ ha parlato degli obiettivi in campionato della squadra blaugrana.

«I giocatori che sono a Barcellona da molto tempo stanno cercando di creare le condizioni più confortevoli per lo sviluppo dei giovani. Il livello della squadra si è stabilizzato e credo che nelle ultime partite si sia visto. Stiamo vivendo momenti difficili, è vero, ma per superarli dobbiamo essere uniti. Abbiamo l’opportunità di lottare per il titolo. Anche altre squadre perdono nel campionato spagnolo».