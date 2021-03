Barcellona, Koeman glissa su Haaland: «Non posso parlare di lui»

Ronald Koeman glissa sulla domanda riguardo all’interesse del Barcellona per Haaland: ecco le dichiarazioni del tecnico

Ronald Koeman, intervenuto in conferenza stampa, glissa sulla domanda relativa all’interessamento del Barcellona per Erling Braut Haaland. Il tecnico del Barcellona non si sbilancia sul possibile acquisto.

«Non è il momento di parlare di un giocatore che non è nostro per rispetto della sua società. Si parla di acquisti ma non mi piace e devo concentrarmi sulla partita di domani e sul giocatori che abbiamo».