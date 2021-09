Barcellona, Koeman: «Grazie a me il club ha futuro. Laporta? Ha parlato troppo»

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman fa il punto sulla situazione della formazione blaugrana: ecco le sue dichiarazioni

Intervistato dall’emittente olandese Nos, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha analizzato il suo operato in blaugrana:

«Grazie a me questo club ha un futuro. Non mi riferisco solo a Pedri. Ci sono altri 4-5 giocatori di 18-19 anni che saranno dei giocatori fantastici entro 3-4 anni. Laporta? Il mio rapporto con lui è migliorato, ma la settimana scorsa è successo qualcosa che non mi è piaciuto. Ha parlato troppo e in un paio di occasioni non è stato prudente. E quando le cosa funzionano un po’ e non hai chiaro il futuro di un allenatore crei delle speculazioni».