Barcellona, Koeman: «Il club è con me ma serve tempo. Messi mascherava i problemi»

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha letto un comunicato in conferenza stampa senza rispondere alle domande dei giornalisti

Tensione alle stelle in casa Barcellona. Ronald Koeman è nell’occhio del ciclone per le critiche e per un futuro in bilico. Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cadice, il tecnico ha letto un comunicato senza rispondere alle domande dei giornalisti.

«Il club è con me come allenatore in una situazione di ricostruzione. La situazione finanziaria del club è legata alle prestazioni sportive e viceversa. Questo significa che dobbiamo ricostruire la squadra di calcio senza poter fare grandi investimenti finanziari, ciò richiede tempo. I giovani talenti di oggi potrebbero diventare le nuove star globali in un paio d’anni. La cosa buona di ricostruire la squadra è che i giovani giocatori avranno opportunità, come Xavi e Iniesta hanno avuto ai loro tempi. Ma ci vuole pazienza. Essere nelle zone alte della classifica della Liga sarebbe un successo. Il calcio europeo è una buona scuola per questi grandi talenti e non ci si può aspettare miracoli in Champions League. La sconfitta contro il Bayern Monaco della scorsa settimana deve essere valutata in questa prospettiva. Contiamo sul vostro sostegno in questi tempi difficili. Noi come squadra e come giocatori siamo molto, molto contenti del grande supporto dei tifosi come quello avuto nella partita casalinga contro il Granada».