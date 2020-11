Barcellona, Koeman: «Ho parlato tanto con Messi, è ancora il migliore»

Ronald Koeman parla del momento di Lionel Messi e del “caso” rientrato a suon di gol e assist. Le parole dell’allenatore

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, è stato intervistato dai media catalani (L’Esportiu, Mundo Deportivo e Sport). Le sue parole su Messi e Griezmann.

MESSI – «Quando sono arrivato, mi hanno detto che Messi era scontento. Abbiamo parlato a casa sua. Mi ha spiegato le sue ragioni e sono stato sincero, gli ho detto che l’unica cosa che posso cambiare è quanto riguarda il calcio; il sistema di gioco, la sua posizione in campo, la sua importanza per la squadra. Ma non potevo cambiare le cose che aveva avuto con il club. Messi mi ha dimostrato di essere una persona che vuole vincere, essere il migliore e continuare ad essere il migliore, anche se aveva problemi con la società. Il Barça è stato, è e sarà una squadra migliore con Messi che senza Messi».

GRIEZMANN – «Sta lavorando bene, anche se recentemente lui stesso ha detto che le sue prestazioni devono migliorare. I giocatori possono attraversare momenti di dubbio e noi possiamo aiutarlo a cercare il meglio di sé, ma alla fine è sempre nelle mani del giocatore».