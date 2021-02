Ronald Koeman non si arrende dopo la disfatta in Champions League contro il Psg: ecco le parole del tecnico del Barcellona

Ronald Koeman crede nel passaggio ai quarti di finale di Champions League nonostante la sconfitta per 1-4 contro il Psg al Camp Nou. Ecco le sue parole.

«Siamo ancora in lizza per tutte e tre le competizioni. La Champions si è fatta difficile, ma possiamo ancora passare il turno, così come possiamo rimontare in Copa del Rey. Non sono così negativo, noi siamo il Barcellona».