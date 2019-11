Barcellona: Messi e Griezmann si trovano ancora poco

L’impatto di Griezmann al Barcellona non è ancora perfetto. Il francese deve crescere nell’intesa con Lionel Messi

Tra i molti problemi di questo inizio di stagione del Barcellona, c’è l’integrazione di Antoine Griezmann. Il francese si trova poco a proprio agio nella posizione che gli ha cucito Valverde, ossia largo a sinistra.

Lionel Messi → Antoine Griezmann: 4 passes Antoine Griezmann → Lionel Messi: 1 pass Still searching for that chemistry. pic.twitter.com/H3mGO0cAJC — Squawka Football (@Squawka) November 5, 2019

Come se non bastasse, fatica molto a trovarsi con Leo Messi, l’intesa è ancora da affinare. Il grafico sopra mostra come i due si cerchino poco. Considerando che Suarez mancherà per diverse partite, il Barcellona ha bisogno che le cose funzionino meglio nelle prossime settimane.