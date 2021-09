Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, è stato squalificato per due giornate di Liga dopo l’espulsione rimediata contro il Cadice

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, è stato squalificato per due giornate di Liga dopo l’espulsione rimediata contro il Cadice. Non c’è pace per l’allenatore olandese, nelle ultime settimane oggetto di critiche da parte della tifoseria blaugrana.