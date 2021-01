Barcellona, operazione riuscita per Coutinho: salta gli ottavi di Champions

Il Barcellona ha diramato un comunicato sulle condizioni di Philippe Coutinho dopo l’operazione al menisco: ecco i tempi di recupero

Il Barcellona ha diramato un comunicato dopo l’operazione al menisco di Coutinho.

«Il primo giocatore della squadra Philippe Coutinho è stato sottoposto con successo a un’operazione, sabato 2 gennaio, per l’infortunio al menisco esterno del ginocchio sinistro . Il tempo approssimativo di recesso sarà di tre mesi. Va ricordato che il brasiliano si è infortunato nell’ultima partita del 2020, contro l’Eibar, al Camp Nou. In questa stagione, Coutinho ha giocato un totale di 14 partite, in cui ha segnato tre gol e distribuito due assist».