Barcellona, preso uno dei migliori 2006 in circolazione! Colpo baby molto importante per i blaugrana, ecco chi è

Barcellona, definito l’acquisto di uno dei migliori 2006 in circolazione! Colpo baby per i blaugrana, chi è e i dettagli dell’affare

Il radar del Barcellona continua a scandagliare il globo alla ricerca dei campioni di domani. La celebre accademia blaugrana e l’area scouting catalana non smettono di lavorare per garantire un futuro roseo al club, puntando con decisione sul mercato sudamericano. L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza spagnola è quello di Patricio Pacifico. Secondo quanto riportato in esclusiva dall’esperto di mercato Gianluigi Longari (Sportitalia), la società è ormai vicinissima alla chiusura dell’operazione, definita in fase di definizione.

Il blitz: battuta la concorrenza internazionale

Il Barcellona, definito “scatenato” sul fronte dei giovani talenti, ha deciso di accelerare per bruciare le tappe. Pacifico, terzino sinistro classe 2006, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio uruguaiano. Attualmente in forza al Defensor Sporting – club di Montevideo noto per il suo eccellente settore giovanile, capace di sfornare regolarmente giocatori pronti per l’Europa – il ragazzo ha attirato l’attenzione per la sua capacità di interpretare il ruolo in chiave moderna. Mancino naturale, Pacifico abbina una buona struttura fisica alla “garra” tipica della scuola charrúa.

La strategia: un investimento per il futuro

L’acquisto di Pacifico rientra nella precisa strategia del Barcellona di assicurarsi i migliori talenti prima che il loro valore di mercato esploda a cifre irraggiungibili. L’idea è quella di integrare il giocatore gradualmente, per fargli assorbire il DNA tattico del club, con la prospettiva di portarlo in prima squadra nel medio periodo. Le indiscrezioni di Longari confermano che la trattativa è alle battute finali: mancano solo gli ultimi dettagli burocratici per vedere un altro talento celeste vestire la maglia blaugrana.