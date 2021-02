Al Camp Nou il match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021 tra Barcellona e Psg: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Camp Nou, Barcellona e Psg si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/21.

Sintesi Barcellona Psg 1-1 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio Sarà del PSG il primo possesso della gara.

2′ Verratti lancia nello spazio Mbappé, ter Stegen esce ma svirgola il rinvio, per sua fortuna devia il pallone quel tanto che basta per impedire la conclusione a porta vuota del francese.

4′ Più che un 4-2-3-1, quello francese è un 4-2-1-3 con Verratti alle spalle del trio Kean-Icardi-Mbappé.

5′ Standard invece il 4-3-3 del Barça o meglio standard per i canoni catalani con Messi libero di girovagare per il campo con Griezmann e Dembelé sugli esterni.

7′ Kean a terra L’ex giocatore della Juve entra in contrasto aereo con Lenglet e, ricadendo, sbatte la testa sul terreno di gioco; medico e massaggiatore in campo per prestare soccorso ma non sembra nulla di grave.

11′ Primo corner della gara in favore del PSG grazie ad un tentativo in solitaria di Kean, coperto da Lenglet.

14′ Messi va da Pedri che imbuca in area per Griezmann che calcia di sinistro ma è facile la parata di Keylor Navas.

17′ Entrata dura ed in ritardo di Kurzawa su De Jong, Kuipers si limita al richiamo verbale.

19′ Occasione PSG Mbappé pennella un pallone magistrale per Icardi a centro area ma l’ex Inter mastica la conclusione e Pedri può spazzare sulla linea.

20′ Ammonito Gueye Entrata da dietro su Pedri, Kuipers sventola il primo giallo della gara.

26′ Rigore per il Barcellona Lancio di Messi in profondità per De Jong che cade dopo il contatto con Kurzawa; Kuipers non ha dubbi.

27′ GOL BARCELLONA 1-0 Dal dischetto si presenta Messi che sceglie per una trasformazione forte, alta e incrociata, Navas intuisce ma non ci può arrivare.

29′ Ancora Messi arma il destro di Dembelé che calcia troppo debolmente e Navas para.

32′ GOL PSG 1-1 Azione sulla sinistra di Kurzawa che mette dentro per Verratti, il quale serve di prima con l’esterno destro Mbappé all’altezza del dischetto controlla, salta secco Lenglet e scarica un sinistro alle spalle di ter Stegen.

35′ Occasione Psg Mbappé serve Kurzawa a centro area che prova con un mancino sul palo lungo ma ter Stegen è provvidenziale a distendersi e mettere in angolo.

36′ Frizioni tra Busquets e Icardi con l’ex capitano nerazzurro che nel tentativo di liberarsi prima del corner colpisce l’avversario con una manata al volto; Kuipers richiama entrambi.

37′ Occasione Barcellona Sugli sviluppi del corner, i blaugrana riescono a liberare e partono in contropiede con Messi che lancia in campo aperto Griezmann; Le Petite Diable entra in area e incrocia con il sinistro sul palo lungo ma il suo tiro esce di poco.

38′ Kean si gira in fazzoletto e cerca la porta, ter Stegen si salva in angolo.

43′ Entrata in ritardo di Gueye su Busquets, è già il secondo ma Kuipers lo grazia.

44′ Pasticcio di ter Stegen che svirgola ancora il rinvio, regalando il corner al PSG sui cui sviluppi irrompe Icardi di testa che va vicinissimo alla rete.

45′ Recupero 1′ concesso da Kuipers.

45’+1′ Intervallo L’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-1

46′ Sostituzione PSG Fuori Gueyé, dentro Herrera.

46′ Secondo tempo Inizia la ripresa, Pochettino ha ‘mangiato la foglia’ ed ha tolto Gueyé ormai prossimo al rosso.

47′ Ci prova subito Mbappé con un destro a giro dal limite ma la sua conclusione si perde di poco a lato.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Verratti PAGELLE

Barcellona Psg 1-1: risultato e tabellino

MARCATORE: 27′ rig. Messi (B), 32′ Mbappé (P).

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Dembelé, Messi, Griezmann. All. Ronald Koeman.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Paredes, Gueye (dal 46′ Herrera); Kean, Verratti, Mbappé; Icardi. All. Mauricio Pochettino.

ARBITRO: Bjorn Kuipers (NED).

AMMONITO: Gueye (P).