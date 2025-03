Barcellona, Raphinha: «Giocare con Yamal è folle, Flick mi ha cambiato in questo modo. Su Szczesny…»

Le parole di Raphinha, esterno offensivo del Barcellona, sulla stagione dei blaugrana tra Liga e Champions League. I dettagli

Raphinha ha parlato della stagione del Barcellona in un’intervista con Fabrizio Romano.

YAMAL – «Giocare con lui è assolutamente folle. La sua qualità è indiscutibile. Quello che fa in campo fa sembrare che giochi a calcio da 10 anni».

SZCZESNY – «Conoscevamo il potenziale di Tek e avevamo piena fiducia in lui. Lo aveva già dimostrato. Ci fidiamo tutti di lui e abbiamo potuto contarci in quella partita. Alla fine, se non ci fosse stato, forse non avremmo ottenuto il risultato che abbiamo ottenuto».

FLICK – «Ho un rapporto molto stretto con lui… Sono arrivato alla pre-season e abbiamo avuto una conversazione, dove mi ha detto che contava su di me, che sarei stato un giocatore molto importante. Penso – ammette il brasiliano – che questo abbia cambiato un po’ la mia mentalità sul fatto di andarmene o meno».

INIGO MARTINEZ – «Inigo non è ufficialmente uno dei capitani della squadra, ma secondo me, all’interno dello spogliatoio, è uno di noi, intendo uno dei capitani… È un vero leader».