Barcellona su Kulusevski: proposto uno scambio alla Juventus

Il Barcellona avrebbe messo nel mirino Dejan Kulusevski: ecco la proposta di scambio formulata alla Juventus

Il Barcellona, dopo l’addio di Lionel Messi, ha intenzione di cambiare ancora. Assodati i nuovi arrivi, i blaugrana hanno messo nel mirino Dejan Kulusevski. Lo svedese della Juventus intriga Koeman anche per la sua duttilità.

Come riporta il portale Kickoff, il Barcellona avrebbe intenzione di mettere in piedi uno scambio per assicurarsi Kulusevski offrendo alla Juventus Ousmane Dembele, attaccante sempre accostato ai bianconeri negli ultimi anni.