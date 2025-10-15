Barcellona, UFFICIALE il rinnovo di Frenkie de Jong. I dettagli dell'affare - Calcio News 24

Barcellona, ufficiale il rinnovo di Frenkie de Jong fino al 2029. La situazione attuale

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Frenkie de Jong fino al 2029. Il centrocampista olandese ha firmato il nuovo accordo nella sede del club, alla presenza del presidente Joan Laporta, di alcuni dirigenti del settore sportivo e dei suoi familiari, in un evento che ha sancito la volontà comune di continuare insieme.

L’incontro si è svolto in un clima di grande entusiasmo, alla presenza di Rafael Yuste (vicepresidente), Joan Soler (consigliere), Deco (direttore sportivo), Bojan Krkic (coordinatore sportivo) e altri membri della Commissione Sportiva del Barcellona. De Jong ha voluto condividere questo momento speciale con amici e parenti, dimostrando il forte legame che ormai lo unisce al club blaugrana.

Arrivato al Barcellona nell’estate del 2019 dall’Ajax, Frenkie de Jong si è imposto nel tempo come uno dei pilastri del centrocampo. Nonostante i cambi di allenatore e le difficoltà di adattamento iniziali, il classe 1997 ha saputo conquistarsi un ruolo da titolare grazie alla sua visione di gioco, intelligenza tattica e grande tecnica.

Nel corso della stagione 2024/25, nonostante un inizio complicato da un infortunio, De Jong ha collezionato 46 presenze sotto la guida del nuovo tecnico Hansi Flick, contribuendo in maniera costante alle prestazioni del Barcellona e siglando anche due reti. Il suo apporto è considerato cruciale per l’equilibrio del centrocampo blaugrana.

Con questo rinnovo, il Barcellona intende blindare uno dei suoi elementi più importanti in vista delle sfide future. A 28 anni, De Jong è entrato pienamente nella fase di maturità della sua carriera e rappresenta una figura chiave per il progetto tecnico del club. In questi anni ha già vinto due campionati, due Coppe del Re e due Supercoppe di Spagna con i colori blaugrana.

De Jong è inoltre diventato il secondo giocatore olandese con più presenze nella storia del Barcellona, dietro solo a Phillip Cocu. La società crede fermamente che il suo contributo, in termini di qualità ed esperienza, sarà fondamentale per riportare il club ai vertici del calcio europeo.

Il Barcellona consolida così il suo futuro, puntando sulla continuità e sul talento di uno dei suoi giocatori simbolo.

