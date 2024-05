Barcellona, Xavi prima del derby: «Cerchiamo rivincita»

Xavi si prepara al derby catalano contro il Girona. Dichiarazioni al veleno del tecnico del Barcellona che non dimentica l’andata

Xavi è carico per il derby catalano tra Barcellona Girona. Il tecnico blaugrana, che alla fine rimarrà anche la prossima stagione, ha parlato così in conferenza stampa.

DERBY – «Cerchiamo una rivincita calcistica per quello che è successo all’andata, loro sono stati molto forti a volte e noi non ci siamo adattati bene all’interno dell’area e non abbiamo difeso bene l’area. Hanno la capacità di essere efficaci, hanno gamba, gioco associativo, sono dinamici e difendono molto bene. C’è uno spirito di rivalsa, non personale ma sportivo. Sono anche pieni di fiducia»