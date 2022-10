Barcellona, Xavi: «Dobbiamo vincere a prescindere da quello che succede»

Le parole di Xavi in conferenza stampa prima della sfida del Barcellona contro il Bayern Monaco: «C’è una piccola speranza»

La qualificazione del Barcellona agli ottavi di Champions League è appesa a un filo e non dipende esclusivamente da se stessa, dato il vantaggio dell’Inter in classifica. Ecco alcuni dei passaggi più significativi della conferenza di Xavi alla vigilia di Barcellona-Bayern.

IL BAYERN – «Mi aspetto una rivale molto intensa, molto fisica, tatticamente ben messa in campo. La consideriamo una delle migliori squadre del mondo. É una partita importante. Dobbiamo vincerla a prescindere da quello che succede. Dobbiamo mostrare con il gioco e la

vittoria che la sconfitta di Monaco è stata una disgrazia calcistica. Dobbiamo dimostrare domani che possiamo essere al livello di questo tipo di squadra».



ORGOGLIO – «Non dobbiamo perdere la mentalità. Dopo il Clásico sembrava un disastro e abbiamo reagito bene contro due forti rivali. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa per dimostrare che possiamo competere contro questo tipo di rivali, indipendentemente da quello che succede a Milano nella gara dell’Inter».



IL PASSAGGIO DEL TURNO – «C’è una piccola speranza. Ma non dipende solo da noi».



POLEMICA DI MOURINHO SULLE TERZE DI CHAMPIONS CHE VANNO IN EUROPA LEAGUE – «Non ho niente da rispondere».



LEWANDOWSKI – «Un giocatore vincente, un attaccante di qualità, un goleador».