Barcellona, caso Yamal: fa discutere la relazione con la Onlyfanser Bavel

Le ultime in casa Barcellona sulla vita privata di Lamine Yamal, al centro di alcune polemiche durante le sue vacanze. I dettagli

Lamine Yamal continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. Dopo essere stato avvistato in vacanza con la modella di OnlyFans Fati Vázquez – la quale ha già denunciato insulti e minacce sui social e affermato che tra i due non c’è stato nulla – è ora al centro di un botta e risposta con l’attrice hard Claudia Bavel. La 29enne, già finita in passato al centro del gossip per presunti contatti con l’ex portiere Iker Casillas, ha smentito in modo categorico l’idea che sia stata “respinta” dal talento del Barcellona. Al contrario, ha affermato che fu proprio Yamal a cercarla, contattandola ripetutamente per incontrarla, e che i due si sarebbero incrociati a più di una festa. L’intervento arriva dopo che lo stesso Yamal aveva dichiarato in TV di non averla mai vista, negando qualsiasi rapporto.

In una lunga storia su Instagram, Bavel ha spiegato di aver evitato di intervenire pubblicamente nel 2025, ma di sentirsi ora costretta a raccontare la sua versione «con chiarezza e rispetto» dopo le dichiarazioni del calciatore. «Lamine sostiene di vivere con la madre, ma vive da solo. Dice di avermi rifiutata, ma è stato lui a cercarmi e insistere per vedermi. E afferma che non ci siamo mai incontrati, eppure ci siamo incrociati a diversi eventi», scrive. Poi precisa: «Non ho mai avuto alcun tipo di relazione con un minorenne, né pianificato incontri o avuto secondi fini. L’unica cosa su cui concordiamo è che nulla è mai successo tra noi». Infine, un appello al rispetto: «Dietro i titoli ci sono persone. Chiedo che si fermino messaggi offensivi e diffamatori». Il giovane blaugrana compirà 18 anni il 13 luglio, ma la sensazione è che il circo mediatico intorno a lui non si fermerà così presto.