L’Inter accelera per Nicolò Barella: è in corso un incontro a Montecarlo tra Piero Ausilio e il procuratore del centrocampista del Cagliari

L’inter continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista del prossimo campionato. I nerazzurri, date le difficoltà per arrivare ad Arturo Vidal, stando a quanto riportato da Sportitalia, sta accelerando per Nicolò Barella, calciatore classe 1997 del Cagliari. Questa sera, infatti, sarebbe in corso a Montecarlo un incontro tra il ds del club di Suning, Piero Ausilio, e Alessandro Beltrami, agente del giocatore, che ha curato anche il passaggio di Radja Nainggolan a Milano.